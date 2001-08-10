Тихоокеанское
информационное агентство
25 Апреля 2023
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12:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают 24 апреля приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают 24 апреля приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В понедельник, 24 апреля, жители и гости областного центра смогут приобрести свежую мойву на торговом месте Д9 у ТЦ "Техник" по ул. Ленина, 252Б. Стоимость рыбы - 40 руб/кг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня продажа будет осуществляться с 12.00 до 19.00.

Торговля ведется в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".

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