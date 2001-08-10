Тихоокеанское
информационное агентство
25 Апреля 2023
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12:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам предлагают воспользоваться суперсервисом "Рождение ребенка"

Южносахалинцам предлагают воспользоваться суперсервисом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках данной услуги доступна функциональность оформления медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа (ЭМСР) на Едином портале государственных и муниципальных услуг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По данным министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области, преимущества ЭМСР:

- регистрация рождения без личного визита;

- проактивное оформление: СНИЛС, ИНН, цифрового полиса ОМС, материнского капитала, пособий и льгот, связанных с рождением;

- получение заявительных услуг в электронном виде: регистрация ребенка по месту жительства/пребывания, прикрепление к поликлинике;

- документы всегда доступны в личном кабинете родителей;

- возможность получить бумажное свидетельство о рождении в удобное время в любом органе ЗАГС или МФЦ посредством записи на портале Госуслуг.

Добавим, суперсервис "Рождение ребенка" доступен с 18 мая 2022 года.

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