Тихоокеанское
информационное агентство
25 Апреля 2023
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11:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут подать заявку на получение градостроительных планов в электронном виде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают, что подать заявление на оказание муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных участков" можно также в электронном виде.

Срок выдачи градостроительного плана составляет 7 рабочих дней с даты поступления обращения от заявителя или через своего представителя, в том числе в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области либо Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

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