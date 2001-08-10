Тихоокеанское
информационное агентство
25 Апреля 2023
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10:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Корсакове не "зебре" сбили пешехода

В Корсакове не

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове в районе дома № 3 по ул. Нагорной 23-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» (стаж вождения менее года) не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на 47-летнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу (был одет в одежду темных тонов, без свотовозвращающих элементов), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП пешеход получил травмы.

По данному факту проводится проверка.

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