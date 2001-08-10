Тихоокеанское
информационное агентство
25 Апреля 2023
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10:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Птицефабрика "Островная" проведет выездную торговлю

Птицефабрика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для удобства жителей сел и отдаленных районов областного центра АО "Птицефабрика "Островная" организует выездную торговлю фирменной продукцией, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Автолавка местного товаропроизводителя будет работать по следующему графику:

Понедельник, 24 апреля:

- Синегорск (конечная остановка автобуса), 10:00-13:30;

- Санаторное (около магазина), 13:30-15:00.

Вторник, 25 апреля:

- Ново-Александровск (около поликлиники № 6), 10:00-15:00;

- Ж/д больница (ул. Украинская, 10), 10:00-15:00.

Среда, 26 апреля:

- Дальнее (около магазина "Столичный", ул. Большая полянка), 10:00-15:00;

- Дальнее (у магазинов, перекресток Ударной и Садовой), 15:00-16:00;

- Луговое (около магазина "Странник"), 10:00-15:00.

Четверг, 27 апреля:

- Ново-Александровск (около поликлиники № 6), 10:00-13:30;

- Ново-Александровск (около техникума механизации с/х), 14:30-16:00;

- Ж/д больница (ул. Украинская, 10), 10:00-12:30.

Также птицефабрика информирует, что в пятницу, 28 апреля, выездная торговля будет вестись в Анивском районе: в селе Троицкое, на площадке возле Дома Культуры, с 10.00 до 15.00.

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