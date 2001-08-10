09:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На Камчатке туристов не пустят к извергающимся вулканам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инспекторы сети природных парков "Вулканы Камчатки" установили предупредительные аншлаги на туристических маршрутах в Ключевском парке, пишет ИА "Кам 24".
"Аншлаги предупреждают туристов о недопустимости посещения парка в период извержения вулканов. Информацию о доступности маршрутов необходимо уточнять на сайте сети природных парков "Вулканы Камчатки", - сообщает особо-охраняемая природная территория.
Извержение вулканов на Камчатке привлекает туристов, хотя, и спасатели, и ученые предупреждают, что приближение к исполинам в это время может быть смертельно опасным.
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Новости общества Сахалина и Курил
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