Тихоокеанское
информационное агентство
25 Апреля 2023
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09:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке туристов не пустят к извергающимся вулканам

На Камчатке туристов не пустят к извергающимся вулканам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы сети природных парков "Вулканы Камчатки" установили предупредительные аншлаги на туристических маршрутах в Ключевском парке, пишет ИА "Кам 24".

"Аншлаги предупреждают туристов о недопустимости посещения парка в период извержения вулканов. Информацию о доступности маршрутов необходимо уточнять на сайте сети природных парков "Вулканы Камчатки", - сообщает особо-охраняемая природная территория.

Извержение вулканов на Камчатке привлекает туристов, хотя, и спасатели, и ученые предупреждают, что приближение к исполинам в это время может быть смертельно опасным.

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