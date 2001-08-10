ВТБ выходит на рынок кредитов на малые суммы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ выходит в новый для банка сегмент кредитного рынка и запускает оформление кредитов на малые суммы. За время предварительного тестирования продукта объём их выдач превысил 300 млн рублей. Банк выдал 20 тысяч займов, средний чек по которым составил 14 тыс. рублей. До конца года ВТБ планирует выдать более 250 тысяч таких займов.
В ВТБ можно оформить «кредит-малыш» с возможностью взять от 5 до 30 тысяч рублей на любые цели. Минимальный ежемесячный платеж по кредиту начинается от 525 рублей. Оформить такой продукт можно на срок до 11 месяцев. Одобрение занимает не более 2 минут, а для оформления потребуется только паспорт. При этом заёмщик должен быть старше 18 и моложе 75 лет. Подать заявку можно только через мобильное приложение ВТБ или интернет-банк.
«ВТБ запускает альтернативу традиционному микрокредитованию в малоизвестных организациях. Для нас это совершенно новый рынок, поэтому мы решили взять время для тестирования нового продукта. За пять месяцев работы мы готовы заявить о первых результатах. Небольшие ежемесячные платежи, которые под силу каждому бюджету, не окажут существенной финансовой нагрузки на заёмщиков – мы проанализировали рынок микрофинансов и сделали наиболее интересное предложение для клиентов. Конечно, ставки по нему выше, чем по стандартной линейке, но намного ниже, чем средние ставки на рынке микрофинансовых организаций. Продукт рассчитан в первую очередь на клиентов, которым средства необходимы «здесь и сейчас». Он актуален для людей с любым уровнем дохода, например, молодёжи, которая хочет начать формирование позитивной кредитной истории как можно раньше», – комментирует Евгений Благинин, заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.
Оформляя кредит на небольшие суммы в банках, клиенты будут уверены, что условия для них будут прозрачными. «В случае сложных ситуаций ВТБ всегда поможет урегулировать финансовый вопрос. При этом экспертиза и взвешенная риск-политика банка помогут сохранить кредитное качество клиентского портфеля. По нашим прогнозам, до конца года ВТБ выдаст более 250 тысяч таких займов», – отметил Благинин.
В марте ВТБ выдал более 142 тысяч потребительских кредитов на 100 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в феврале. Банк предлагает экспресс-кредиты, максимальную сумму займа до 30 млн рублей и упрощённый доступ к кредитам наличными: заёмщикам, не являющимся зарплатными клиентами банка, достаточно только паспорта и справки о доходах, чтобы оформить кредит до 1,5 млн рублей.
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