Южносахалинцев приглашают на встречу с дальневосточным транспортным прокурором

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 26 апреля, дальневосточный транспортный прокурор проведет в Южно-Сахалинске выездной прием граждан и предпринимателей. Встреча пройдет с 14.00 до 16.00 в Сахалинской транспортной прокуратуре (ул. Дзержинского, д. 34), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прокурор проведет прием по вопросам исполнения законов в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, обеспечения прав жителей на благоприятную окружающую среду, возможных нарушений требований таможенного, а также уголовно-процессуального законодательства правоохранительными органами на транспорте при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел и др.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

По возникшим вопросам можно обращаться по телефону: 8 (4212) 73-69-60 - старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по рассмотрению обращений и приему граждан.