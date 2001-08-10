В Южно-Сахалинске продолжается весенняя уборка улиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные предприятия областного центра продолжают мыть тротуары, бордюры и проезжую часть городских дорог в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для водных мероприятий требуются положительные дневные температуры воздуха, чтобы избежать образования опасной наледи. Сегодня работы проводились на ул. Железнодорожной, Сахалинской и пр. Победы.

Как разъяснил начальник управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Федорук, сначала ночью проходят поливомоечные машины, которые щетками сметают грязь к бордюру, затем дорожные пылесосы собирают смет с проезжей части, прилотковых зон и тротуаров.

Влажная уборка затрагивает не только центральные части городского округа, но и отдаленные микрорайоны.

Напомним, месячник по санитарной очистке и благоустройству Южно-Сахалинска стартовал в последние дни марта. Он направлен на уборку городской территории после зимы. Кроме дорог и тротуаров в эти дни выполняется помывка опор освещения, автобусных павильонов, лавочек.

В течение летнего периода также будут проводиться мероприятия по мойке улиц и тротуаров для поддержания их в нормативном состоянии.