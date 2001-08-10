Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2023
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16:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев проконсультируют, как получить выписку из похозяйственной книги

Южносахалинцев проконсультируют, как получить выписку из похозяйственной книги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка сообщает о проведении горячей телефонной линии о преимуществах получения муниципальной услуги "Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств" в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от горожан будут приниматься 24 апреля с 9.00 до 13.00 по телефону: 300-738 (доб. 1).

Дополнительно информируем, что в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.

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