Южносахалинцев проконсультируют, как получить выписку из похозяйственной книги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка сообщает о проведении горячей телефонной линии о преимуществах получения муниципальной услуги "Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств" в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Звонки от горожан будут приниматься 24 апреля с 9.00 до 13.00 по телефону: 300-738 (доб. 1).
Дополнительно информируем, что в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.
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