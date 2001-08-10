У центрального входа в гимназию № 3 Южно-Сахалинска появилась автобусная остановка, на которой высадят цветы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эскиз павильона разработала выпускница "Кванториума" при гимназии № 3. Проект реализован в рамках федеральной программы "Пять шагов для городов" госкорпорации ВЭБ.РФ при участии Центра развития городской среды под руководством Василия Вишневского, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В прошлом году юным южносахалинцам было предложено разработать остановочные павильоны в нескольких местах. Детям дали техническое здание по разработке концепции объектов, которые нужно было выполнить по разным тематическим направлениям. В итоге школьники разработали авторские эскизы павильонов для общественного транспорта.

- Выпускница кванториума при гимназии № 3 Лада Дорошенко - одна из победительниц проектной деятельности по созданию остановок. Ребята делали эскизы, мы совместно с инженером сконструировали, с дизайнером - визуализировали, согласовали с детьми и создали остановку. Лада захотела, чтобы она была не пустая, холодная, а более живая, естественно-научной направленности. Так и получилось, павильон вышел с интересной зоной, где будут растения, - комментирует коммерческий директор ООО РПК "Сила цвета" Екатерина Стрельникова.

Выпускница "Кванториума" Лада Дорошенко, разработавшая эскиз, подчеркнула, что старалась разработать такой дизайн, чтобы остановка стала украшением города.

- Когда я работала над идеей, не знала о том, что в городе будет проект, по которому будет обновление остановок. Но тема мне была близка - я часто пользовалась общественным транспортом, и хотелось бы, чтобы остановки были ярче и приятнее. То есть, вопрос касался меня напрямую, наверняка он волновал и многих. Я была счастлива, когда узнала, что мой проект выбрали для реализации. Я разработала такой проект, чтобы сам конструктив не вызывал эмоций, а растения на нем - согревали душу, - поделилась Лада Дорошенко.

Напомним, в рамках федерального проекта "Пять шагов" школьники города разработали авторские эскизы десяти павильонов для общественного транспорта, каждый выполнена в разной тематике. Шесть остановок - по эскизам областного "Кванториума", один эскиз - "Кванториума" при гимназии № 3, остальные разрабатывались ребятами совместно.