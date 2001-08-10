В Сахалинской области подвели итоги первого квартала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко провел большое заседание регионального правительства, где члены кабинета отчитались о своей работе за первый квартал 2023 года. По ключевым социально значимым направлениям, несмотря на санкционное давление, удалось сохранить позитивную динамику. По итогам заседания, глава региона обозначил ряд приоритетных задач, которые должны быть решены в ближайшее время.

В строительстве удалось сохранить высокие темпы расселения аварийного жилья и возведения социальных объектов. В сфере социальной защиты - помочь в трудной жизненной ситуации тысячам семей. В медицине - увеличить продолжительность жизни островитян благодаря ранней диагностике.

С помощью различных программ за первые месяцы этого года улучшились жилищные условия для более 3500 семей. Свыше 1600 из них переехали из аварийного жилья, приобрели или построили собственное жилье, а также получили жилищные сертификаты. Благодаря завершению капитального ремонта в многоквартирных домах более комфортными стали условия еще для 1600 семей. Еще 280 семей получили меры социальной поддержки на решение квартирного вопроса.

- Новостройки по программе расселения аварийного жилфонда заселили в Охе, селе Вал Ногликского района, Александровске-Сахалинском, Поронайске, Аниве, Малокурильском на Шикотане и Южно-Курильске на Кунашире. Ключи от арендных квартир для востребованных на островах специалистов вручили в Южно-Сахалинске, Корсакове и Шахтерске, - рассказал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

На островах не сбавляют и темпы возведения социальных объектов. В этом году должны сдать центр культурного развития и начальную школу на 400 мест в Шахтерске, школу на Итурупе и школу-детский сад на Кунашире, дом культуры в Адо-Тымово и Ново-Троицком, спортивную школу восточных единоборств и центр бокса в Южно-Сахалинске, спорткомплексы в Ильинском, Чехове и Макарове, дома-интернаты для престарелых и инвалидов в Шахтерске и Ногликах.

Уровень бедности в островном регионе снизился вдвое - до 3,7%, в прошлом году этот показатель составлял 7,4%. С января удалось повысить благосостояние порядка 3500 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Улучшить материальное положение сахалинцам и курильчанам помогают ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, а также адресная продовольственная помощь. В рамках проекта "Борьба с бедностью" нуждающимся помогают найти работу, пройти профессиональное обучение, открыть собственное дело с помощью социального контракта.

Особое внимание - поддержке семей военнослужащих. Доставка продуктов и лекарств, обеспечение дровами и углем, организация медицинской помощи, трудоустройство, помощь в уходе за пожилыми родственниками, устройство детей с детские сады и школы, юридические консультации, психологическая поддержка - выполнено более 5 тысяч наказов от родственников сахалинских защитников. Кроме того, по инициативе Валерия Лимаренко в островном регионе семьям мобилизованных выплатили единовременно по 300 тысяч рублей.

Одним из главных итогов первого квартала этого года стало увеличение средней продолжительности жизни на островах - с 68,4 до 70,7 лет. Снизилась смертность от болезней системы кровообращения и рака. Во многом это заслуга ранней диагностики. Большинство злокачественных новообразований выявляют на ранних стадиях.

- Диспансеризацию и профилактические медосмотры в этом году уже прошли около 97 тысяч человек, обследование в центрах современной диагностики - почти 30 тысяч сахалинцев и курильчан. Большое внимание мы уделяем обратной связи от пациентов. По результатам опросов, качество и доступность медицинской помощи люди в среднем оценивают на 4,2 балла. Мы стремимся минимум к 4,5, - рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

На заседании областного правительства подвели итоги и по другим значимым отраслям. В сфере ЖКХ капитально с начала года уже капитально отремонтировали 27 домов, привели в порядок 100 подъездов, построили экологически чистые газовые котельные в Кировском и Зональном Тымовского района, провели работы по подготовке к переходу на сетевой газ на котельной в Макарове.

В городах повышается доля дорожной сети, соответствующая нормативам. В этом году приведут в порядок участки региональных автодорог: Лиственничное - Охотское, Петропавловское - Воскресенское - Анива - Соловьевка, Юго-Западный объезд Южно-Сахалинска, Южно-Сахалинск - Оха. Капитально отремонтируют участки на улицах: Зеленой в Березняках, Приморской в Невельске, Крайней, Ленина и проспекте Победы в Южно-Сахалинске.

Развитие получили железнодорожный, морской и воздушный транспорт. На направлении Южно-Сахалинск - Дальнее количество рейсов увеличилось более чем в два раза - с 12 до 30 в день. Это позволяет жителям областного центра быстро, без пробок и пересадок, добираться в разные части города. Сахалинцы также оценили удобство авиамаршрутов внутри области. Почти 3000 человек в этом году совершили перелеты между Южно-Сахалинском и Шахтерском, Зональным, Александровском-Сахалинским, Смирных, Леонидово. Более 3200 пассажиров перевезли морским транспортом на маршрутах, которые софинансируются из областного бюджета: Корсаков - Курилы, Кунашир - Шикотан, Парамушир - Камчатка. По поручению главы региона в летний период частота авиарейсов и судозаходов на Курилы будет увеличена, чтобы в туристический сезон жители островов могли свободно выехать в отпуск и вернуться домой.

- Важно, что в Сахалинской области продолжается реализация всех социально значимых программ, - подытожил Валерий Лимаренко. - Мы не сбавляем темпы расселения людей из аварийных домов. Помогаем семьям с детьми выйти из трудных жизненных ситуаций. Боремся за продолжительность жизни сахалинцев и курильчан. Вместе с тем, остается еще большое проблемное поле. Не все поликлиники пациенты признали доступными, снова отмечен рост жалоб на запись на прием к специалистам. До конца года нужно решить этот вопрос. Любой человек должен иметь возможность быстро записаться к врачу и получить качественную помощь и вежливый прием. Как можно скорее должна заработать мобильная бригада врачей, подменяющих специалистов в больницах и поликлиниках районов на время их отсутствия или поиска постоянного сотрудника. После зимы обнажились проблемы на дорогах и во дворах. Необходимо в кратчайшие сроки привести их порядок, чтобы пешеходам и автомобилистам было комфортно.