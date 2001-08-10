Планы по ремонту сахалинских подъездов можно посмотреть онлайн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подъезды островного региона, где планируется выполнить ремонт, вносят в информационную систему ГеоИС. На интерактивной карте в разделе «Текущий ремонт подъездов и входных групп на 2023 год» жители могут увидеть планы по ремонту и контролировать ход работ в своем доме. В систему уже внесено более 1600 подъездов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Жители Сахалинской области стали активнее принимать участие в вопросах, касающихся обновления и благоустройства территорий вокруг себя. Если подъезд находится в неудовлетворительном состоянии или требуется небольшое обновление, люди совещаются и принимают решение на общем собрании собственников. Поскольку появилась такая активность и заинтересованность граждан, было принято решение увеличить число подъездов, которые предстоит отремонтировать в текущем году. Все они будут отображены на интерактивной карте, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Так, масштабную работу необходимо провести в Южно-Сахалинске. Здесь планируется привести в порядок 2 тысячи подъездов. Большой фронт работ также запланирован в Холмском, Корсаковском, Долинском и Углегорском районах. Увеличилось количество подъездов, где проведут обновление, и в других муниципалитетах. В Охе отремонтируют 140 мест общего пользования вместо запланированных 62, в Александровске-Сахалинском – 70 вместо 30.

– В нашем подъезде давно пора заменить перила, обновить почтовые ящики, освежить стены. Уже собирались с соседями, обсуждали, какие работы необходимо провести. Думаю, что в этом году подъезд отремонтируют, – поделилась жительница Александровска-Сахалинского Мария Крутченко.

Ранее глава островного региона Валерий Лимаренко поставил задачу привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на Сахалине и Курилах в течение двух лет. Большая часть объектов будет отремонтирована уже в этом году – это 4 тысячи мест общественного пользования. Чтобы оставить заявку на ремонт, можно позвонить на горячую линию ЖКХ по номеру 8(800)3020065 со стационарного или *0065 с мобильного телефона с понедельника по субботу с 08.00 до 20.00 или обратиться к депутату своего округа.

Напомним, текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. Ремонтные работы осуществляются в рамках партийного проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд». Любая управляющая компания может получить субсидию на возмещение 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений.