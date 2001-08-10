С начала года сахалинские бизнесмены получили льготные займы на сумму свыше 77 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные компании с начала текущего года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" получили из областного бюджета 33 микрозайма на общую сумму свыше 77 миллионов рублей. Благодаря этой помощи предприятия, занимающиеся перевозками грузов, производством сельхозпродукции, строительством и торговлей, приобрели новую технику и оборудование, укрепили свое положение на рынке, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Меры поддержки малого и среднего бизнеса практикуются в регионе на постоянной основе и дают положительный эффект. В частности, они помогли островным предпринимателям без серьезных потерь пережить период коронавирусных ограничений. В 2022 году малый и средний бизнес получил поддержку областного правительства в виде льготного финансирования: 176 кредитов более чем на 480 миллионов рублей, а также 161 поручительство на 670 миллионов рублей.

- На Сахалине и Курилах 260 тысяч занятого населения. 30 процентов трудятся в сфере малого и среднего бизнеса. Поэтому так важно помогать этому сектору экономики, чтобы он мог стабильно работать и развиваться. Средства, которые мы направляем на поддержку, работают эффективно. В прошлом году 473 субъекта малого и среднего предпринимательства получили в виде субсидий 200 миллионов рублей. Благодаря этим деньгам они сохранили 3827 рабочих мест, создали 478 новых. За каждым таким рабочим местом - стабильный заработок для наших земляков, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

За прошлый год 18 компаний получили из регионального бюджета свыше миллиарда рублей в качестве компенсации инвестиционных затрат на реализацию 26 проектов. Среди них, мощности по переработке рыбы в Северо-Курильске, Южно-Курильске и Южно-Сахалинске, завод по производству железобетонных изделий в областном центре, гостиничный комплекс с СПА-пространством и рестораном на юге Сахалина.

Компания "Группа Сакура" из Холмска выпускает продукцию из даров моря. В линейке продукции: консервы из горбуши, кеты, печень трески и многое другое. Круглый год трудятся 12 человек. Во время путины коллектив расширяется до 50 работников. В планах строительство нового завода и открытие фирменного магазина.

- За счет льготного займа от Сахалинского Фонда развития предпринимательства мы приобрели автолавку. Компания получила возможность с помощью этой машины наладить регулярную продажу свои продукции на ярмарках Сахалина, а также в отдаленных селах Холмского района, - сказал генеральный директор компании "Группа Сакура" Александр Тян.

Экспортные компании из категории малого и среднего бизнеса, воспользовавшиеся финансовой поддержкой областного бюджета, заключили контракты на 7,6 миллиона долларов. Среди них предприятия рыбной отрасли, производитель биоактивных добавок, туроператоры.