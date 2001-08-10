Власти проверяют цены в социальных магазинах Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка еженедельно проводят мониторинг цен в социальных магазинах областного центра. В том числе специалисты посетили одну из торговых точек сети магазинов "Верный", расположенную в планировочном районе Хомутово, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала заместитель директора департамента Елена Дачилова, сегодня в городском округе действует 35 социальных магазинов. С каждым годом количество точек экономформата увеличивается. Важно, что социальные магазины появляются в том числе в селах и планировочных районах. В частности,в этом году социальный магазин открылся в селе Березняки. С прошлого года такой объект действует в Хомутово.

- Результаты мониторинга показали, что в магазине представлен полный ассортиментный перечень социально значимых товаров - 43 наименования. Розничная наценка не превышает 15 процентов. Магазины востребованы горожанами. Для удобства покупателей в торговом зале установлен информационный стенд, на котором размещен ассортиментный перечень и свидетельство о присвоении статуса, - отметила Елена Дачилова.

Оценить, как покупки могут помочь сэкономить семейный бюджет, могут и сами покупатели. На товарах из социального перечня установлены ценники специального образца - с указанием закупочной стоимости и цены на товар с учетом розничной наценки. Отметим, что в социальных магазинах цены на установленный перечень ниже, чем в других торговых точках.

Развитие сети социальных магазинов является важным направлением работы администрации Южно-Сахалинска и правительства островного региона. В городском округе действует ряд механизмов поддержки предпринимателей, которые присваивают своим торговым точкам социальный статус.