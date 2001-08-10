Работники органов местного самоуправления Южно-Сахалинска отмечают профессиональный праздник
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления, прошло сегодня в детской школе искусств №2 Южно-Сахалинска. Поздравления с профессиональным праздником принимали представители администрации областного центра, Городской Думы, контрольно-счетной палаты и других подразделений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
От имени главы города Сергея Надсадина муниципальных служащих поздравил исполняющий обязанности мэра, первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук. Обращаясь к коллегам, он обозначил важные моменты истории развития института местного самоуправления, в том числе в городском округе, а также акцентировал внимание на функциях, которые возложены на сотрудников органов власти сегодня. В приветственном слове первый вице-мэр отметил, что одним из ключевых принципов работы муниципалитета является диалог с жителями.
- Ежедневно взаимодействуя с людьми, вы выполняете кропотливую и очень важную работу. Это задачи, связанные с благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством, капитальным ремонтом домов и дорог, помогаете решать самые разные вопросы, которые определяют развитие города и качество жизни горожан,- отметил Андрей Ковальчук, - безусловно, главный показатель эффективности нашей работы - это доверие жителей. Люди видят и отмечают позитивные перемены.
Обратная связь с жителями помогает сообща и максимально результативно реализовывать решения по улучшению городской среды. Особое внимание администрация уделяет отработке обращений горожан.
Помимо официальных каналов для южносахалинцев существует возможность оставить сигналы в социальных сетях. Так, за 1 квартал текущего года Муниципальный центр управления отработал 4344 обращения. В работу включаются специалисты всех департаментов, муниципальных предприятий, подведомственных учреждений. Активное содействие оказывают депутаты, специалисты КСП, представители ТОС.
Также в ежедневном режиме сигналы от горожан обрабатывают специалисты департамента по работе с обращениями и сообщениями граждан.
К поздравлениям присоединились вице-мэры Дмитрий Хайбриев, Ильдар Ахтариев, Алексей Римша, Елена Федорова, управляющий делами администрации города Вячеслав Кожухов, председатель Городской Думы Южно-Сахалинска Олег Логачев, депутаты Сахалинской областной Думы Александр Гринберг и Сергей Бондарев. Важной часть торжественного мероприятия стала церемония награждения работников муниципалитета. Украсили праздник выступления творческих коллективов города.
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