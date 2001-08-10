Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают к участию в областном конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в ежегодном областном конкурсе "Сахалинский маяк". Конкурс учрежден в 2020 году по инициативе губернатора и правительства Сахалинской области в целях информирования о достижениях, роли и места малого и среднего бизнеса в экономическом развитии региона, а также популяризации предпринимательской деятельности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отбор номинантов для участия в конкурсе организован министерством экономического развития Сахалинской области.

На участие в конкурсе по номинациям "Лучшая практика", "Бизнес-стабильность" и "Стартап" допускаются субъекты малого и среднего бизнеса Южно-Сахалинска, зарегистрированные в органах Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и осуществляющие деятельность на территории Сахалинской области, а также не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней на 1 января 2023 года.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 19 мая департаментом экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска по адресу: ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, каб. № 2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Подведение итогов конкурса состоится в торжественной обстановке. Победителям конкурса по номинациям вручается диплом и памятный знак "Победитель областного конкурса "Сахалинский маяк".

Дополнительная информация о конкурсе, а также формы заявок на участие размещены на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.