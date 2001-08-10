Тихоокеанское
информационное агентство
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11:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Старорусского приглашают на субботнюю ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 22 апреля, в с. Старорусском с 11 до 14 часов пройдет ярмарка, в рамках которой сахалинские производители предложат ассортимент продукции. Мероприятие состоится у Дома Культуры по ул. Центральной, 12, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на ярмарке ООО ТФ «Сахалинский бекон-2» предложит мясо свинины и мясные полуфабрикаты,  АО «Птицефабрика «Островная» - яйцо, мясо птицы.

Свежую выпечку в ассортименте, сало и масло предложит ИП Пичеборщ Л.В,  мед в ассортименте - ЛПХ Панасенко Н.А., фрукты -  ИП Годжаев Х.Э.

ИП Зинаков О.В. представит рыбную продукцию, в том числе свежую мойву по цене 40 руб. за 1кг, ИП Вешка А.Н. - крупы, бакалею.

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