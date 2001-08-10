Сахалинцам рассказали, какие отходы нельзя складывать на контейнерных площадках после субботников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий в Сахалинской области проходят уборки дворов и улиц во всех муниципальных образованиях. В этот период особенно важно соблюдать правила обращения с отходами. В преддверии субботника, намеченного на 22 апреля, АО «Управление по обращению с отходами» напоминает о правилах пользования контейнерными площадками.
- Жители области активно выходят на субботники, приводят в порядок общественные территории населенных пунктов. Однако, мы сталкиваемся с недопониманием граждан, которые оставляют отходы, не относящиеся к ТКО, на придомовых контейнерных площадках. Баки для раздельно накопленных и смешанных отходов предназначены только для ТКО, которые образовались в результате жизнедеятельности физических лиц. Мы просим организаторов субботников и владельцев частных домохозяйств заранее позаботиться о вывозе отходов, собранных во время уборки, - пояснил заместитель генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Иван Морозов.
Напоминаем, на контейнерных площадках нельзя оставлять:
- растительные отходы (листва, трава, образки деревьев, спиленные ветви и пр.) после сбора необходимо вывозить, а не складировать в баки для твердых коммунальных отходов. Отметим, вывоз или утилизация растительных отходов возложены на управляющие компании или собственников участка;
- автомобильные покрышки. В весенний и осенний периоды в области наблюдается массовое складирование старых автомобильных шин на контейнерных площадках. Однако, шины – это опасные отходы. Оставлять их на контейнерных площадках запрещено законодательством РФ. Старые покрышки необходимо сдавать на утилизацию в организации, имеющие лицензию на соответствующий вид деятельности;
- строительные отходы. Складировать их вместе с ТКО нельзя, поскольку эти отходы также не относятся к ТКО. Вывозить строительные отходы нужно, заключив договор с компаниями, имеющими лицензию на транспортировку или привезти самостоятельно на объекты утилизации или захоронения. На сайте регоператора по ссылке также можно подать заявление на вывоз строительных отходов;
- важно отметить крупногабаритные отходы (старая мебель, техника и т.д.). Их следует размещать только в отсек для крупногабаритного мусора, предварительно подготовив к погрузке в мусоровоз.
Региональный оператор призывает жителей не захламлять контейнерные площадки, помещать отходы в те баки, для которых они предназначены, не блокировать автомобилями и негабаритными отходами подъезд мусоровоза к бакам. Контейнерные площадки должны оставаться цивилизованными местами накопления, а не превращаться в помойку.
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