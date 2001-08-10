Мэр Южно-Сахалинска вошел в Совет по развитию местного самоуправления при президенте РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соответствующий указ подписал Владимир Путин, который накануне в режиме ВКС провел первое с января 2020 года заседание обновленного Совета. В его работе принял участие глава Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, деятельность совещательного органа направлена на совершенствование государственной политики в области местного самоуправления и, как результат, повышение качества жизни в городах и поселках страны.

В заседании приняли участие сопредседатели Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) сенатор РФ Андрей Шевченко, Ирина Гусева, глава Тюмени Руслан Кухарук, а также главы муниципальных образований страны.

Озвученные вопросы касались обеспечения возможностями не только федеральной и региональной властей, но и силами муниципалитетов потребностей семей участников СВО, усиления работы с населением в формате выездных встреч с гражданами, а также подготовки кадрового резерва специалистов в области местного самоуправления, особенно в сельских и отдаленных местностях.

Отдельный блок обсуждения был посвящен повышению туристической привлекательности российских городов и поселков. Как отметили эксперты, развитие туристического потенциала оказывает самое благоприятное влияние на общую социально-экономическую ситуацию в конкретном населенном пункте.

Также были затронуты вопросы поддержки бизнес-сообщества.

По словам Сергея Надсадина, практика работы Совета и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в целом на протяжении многих лет демонстрирует устойчивость и эффективность диалога между представителями муниципального сообщества и органами государственной власти.

Глава Южно-Сахалинска добавил также, что в эти дни в городском округе реализуется один из самых успешных проектов, выступающий ярким примером участия граждан в местном самоуправлении. Речь идет о федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». До конца мая южносахалинцы самостоятельно должны выбрать сквер, который будет благоустроен уже в следующем году.

- Занимаясь в тесном диалоге с региональным правительством всем кругом поставленных перед органами местного самоуправления задач, в числе ключевых определяю не только сохранение объемов помощи семьям участников СВО, но и их расширение. Ни одна семья защитника страны не должна остаться без нашего внимания, содействия, поддержки. В Южно-Сахалинске эта работа была развернута с самого начала специальной военной операции, и мы намерены и дальше уделять этим мероприятиям самое пристальное внимание, - заключил Сергей Надсадин.