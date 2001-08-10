Южносахалинцев приглашают 21 апреля приобрести свежую мойву

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 21 апреля, жители и гости Южно-Сахалинска могут приобрести свежую мойву по 40 руб. за кг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Продажа рыбы будет осуществляться до 19.00 на территории рынка "Техник" (ул. Ленина, 252Б, место Д9 в шатровой конструкции).

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".