Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители социально-ориентированных некоммерческих организаций и инициативные жители Южно-Сахалинска могут подать заявки на получение муниципального гранта до 10 мая. Максимальный размер субсидии на один муниципальный грант составляет 250 тыс. рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Заявки принимаются в отделе по связям с общественностью департамента внутренней политики администрации по адресу: ул. Карла Маркса, 51, каб. 214 и 211. Электронная почта: [email protected], [email protected].

Конкурс социальных проектов "Мы и наш город" проводится ежегодно. Он направлен на стимулирование и поддержку значимых для горожан инициатив по актуальным направлениям: благотворительность и волонтерская деятельность, охрана окружающей среды и защита животных, развитие местного самоуправления и другим.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном на сайте администрации Южно-Сахалинска.

Справки по телефону 300-814 (доб. 1 и 3).