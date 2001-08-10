У центрального входа в городской парк в Южно-Сахалинске появилась автобусная остановка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках текущего содержания улично-дорожной сети в ночь на 21 апреля на уборке мусора и смета было задействовано 65 единиц техники и 18 рабочих. Днем на смену вышли 106 спецмашин и 123 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работы по восстановлению участков дорожного полотна без перекрытия движения пройдут сегодня на ул. Сентябрьской от ул. Сахалинской до Карпатской, ул. Леонова от ул. Курильской до Коммунистического проспекта, на ул. Садовой в с. Дальнем.
Утром 21 апреля проезд по улице Амурской в районе дома №167 открыли для движения по обеим полосам. Здесь в течение нескольких дней шли работы на теплосетях.
В связи с ремонтом закрыт для проезда участок ул. Западной от пр. Победы до пер. Солнечного. Объезд возможен по пер. Солнечному.
Напомним, с 20 апреля на ул. Комсомольской начал действовать новый остановочный пункт «Городской парк». Точка для посадки и высадки пассажиров находится у центрального входа в парк - в районе перекрестка улиц Сахалинской и Комсомольской. Прекратила свою работу остановка «Турист» на ул. Сахалинской, она будет закрыта ограждением в связи с реконструкцией набережной р. Рогатка.
Обращаем внимание, что в связи с реконструкцией набережной для движения пешеходов закрыт северный тротуар вдоль ул. Сахалинской на участке от гостиницы «Ориенталь» до ул. Комсомольской и западная пешеходная часть моста через реку Рогатка. Обойти этот участок можно по тротуарам на противоположной стороне улиц. Работы по благоустройству продлятся ориентировочно до конца июля.
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