Более 300 вывесок заменят в Южно-Сахалинске по правилам дизайн-кода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предприниматели областной столицы активно включаются в работу по обновлению вывесок, фасадов, входных группы, а также информационных и рекламных конструкций, чтобы они отвечали утвержденным правилам по формированию общей стилистики городской среды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Консультационную поддержку по вопросам применения требований дизайн-кода бизнесменам оказывают специалисты департамента архитектуры и градостроительства.

- Специалисты подскажут, каким образом лучше разместить вывеску на фасаде здания, из каких материалов и каких размеров ее лучше изготовить, чтобы не нарушать стилистику городского пространства, - отметила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ирина Андросова.

Такую работу с предпринимателями и владельцами зданий специалисты администрации города ведут по четвергам с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Амурская, 88, 7 этаж. Также задать свои вопросы можно по телефону 312-647 (доб. 2-5). Получить государственную услугу по установке и согласованию дизайн-проекта вывески можно в электронной форме, подав заявление на портале Госуслуг.

Для предпринимателей островной столицы, которые приводят внешний облик зданий в соответствие требованиям дизайн-кода, разрабатывается механизм субсидирования на возмещение затрат. Компенсировать можно будет до 70% расходов. Сумма предельных выплат зависит от вида работ: на изготовление вывески - не более 100 тысяч рублей, на ремонт входных групп - не более 1 млн рублей, на капитальный ремонт фасадов зданий - не более 5 млн. рублей.

Так, с начала года в департамент архитектуры и градостроительства поступило 169 заявлений на замену вывесок, 100 - получили положительное заключение. На сегодня порядка 30 вывесок уже заменены. В их числе и парикмахерская "Анна", расположенная на ул. Сахалинской.

Напомним, Южно-Сахалинск одним из первых в стране утвердил дизайн-код. Реализация мероприятий по обновлению городского п