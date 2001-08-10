В Благовещенске разыгрывают приз на лучшую "мусорную" находку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Благовещенска объявила в соцсетях о проведении необычной фотоакции. Горожане могут выиграть приз, похваставшись своими "мусорными" находками, пишет ИА "Порт Амур".
Так, жителям города предлагают присылать фотографии интересных находок, которые были сделаны на субботнике "Город берегу".
"На первый взгляд может показаться, что во время уборок можно найти лишь грязный мусор, но это не так. Найденыши, о которых мы уже писали: это фрагменты старого дивана, искусственная елка, пластинки, чемодан и другое", - поясняют городские власти.
Акция «Город берегу» продлится до 5 мая. Итоги фотоакции должны подвести 2 мая. Сообщается, что будут выложены на всеобщее голосование фото тех, кто наберет наибольшее количество лайков.
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