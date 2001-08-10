В Общественном совете Южно-Сахалинска появилось вакантное место
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с образованием вакантного места в составе Общественного совета Южно-Сахалинска объявлен прием документов от местных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, и желающих выдвинуть в совет своего представителя, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
От каждой организации принимается заявка на одного человека. Решение о включении кандидата в состав будет принято членами Общественного совета на основании поданных заявлений.
Документы принимаются с 20 апреля по 3 мая 2023 года в департаменте внутренней политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 51, каб. 214, каб. 211.
Перечень документов от кандидатов в состав Общественного совета:
- заявление о выдвижении кандидата в состав Общественного совета (скачать заявление можно по адресу: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1338/17685);
- копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
- решение полномочного в соответствии с учредительным документом некоммерческой организации органа о выдвижении кандидата в члены Общественного совета;
- документы, содержащие информацию о деятельности некоммерческой организации, сведения о кандидате;
- письменное согласие кандидата о размещении представленных им сведений на официальном сайте, раскрытии указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены Общественного совета, а также обработке его персональных данных в целях формирования состава Общественного совета.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 300814 доб. 6, 1, электронная почта [email protected], [email protected].
Цели Общественного совета Южно-Сахалинска - обсуждение наиболее важных направлений развития города, взаимодействие органов местного самоуправления и общественных объединений, согласование действий по важнейшим вопросам экономического и социального развития, общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных организаций, и т.д. Члены совета обсуждают, вносят предложения и инициативы, которые могут войти в муниципальные программы.
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