Южно-Сахалинская общественная организация "Дети войны" отметила 10-летний юбилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На торжественном мероприятии в доме культуры "Родина" собрались представители власти, депутаты городской думы, члены регионального отделения общественной организации "Дети войны", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С юбилеем организацию от имени мэра Сергея Надсадина поздравил вице-мэр администрации города Дмитрий Хайбриев. Он подчеркнул, что для Южно-Сахалинска эта дата - значимое событие. Ведь "Дети войны" ведут патриотическую и просветительскую работу по сохранению и передаче исторической памяти о Великой Отечественной войне.
- За 10 лет "Дети войны" стала весомой общественной организацией нашего региона. Вы отстаиваете интересы "детей войны", принимаете участие в реализации проектов, направленных на повышение уровня жизни, их социальной активности, занимаетесь просветительской работой старшего поколения. Члены организации - это образец силы духа, жизнелюбия и беззаветной любви к Родине. Многие из вас внесли личный вклад в Победу над фашизмом. Мы всегда будем хранить память об этом бесценном подвиге и передавать ее следующим поколениям, - подчеркнул Дмитрий Хайбриев.
Напомним, статус "Дети войны" присваивают гражданам, родившимся в период с 22 июня 1923-го по 3 сентября 1945-го, чьи детские и подростковые годы пришлись на военное время. Многие из них внесли вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины в годы ВОВ и восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство.
Возглавляет региональную организацию "Дети войны" - Тамара Федотова. Отметим, одним из основных направлений деятельности общественной организации является оказание помощи, защита прав и интересов "Детей войны". А также сохранение исторической памяти.
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