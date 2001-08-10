В Южно-Сахалинске отпраздновали национальный день донора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В историческом парке "Россия-моя история" состоялась акция, приуроченная ко дню донора. Участниками события стали студенты Сахалинского промышленно-экономического техникума. Организатор - исторический парк "Россия-моя история" при поддержке центра общественного здоровья и медицинской профилактики, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе мероприятия студенты смогли определить свою группу крови и резус-фактор, а также приняли участие в семинаре от врача центра общественного здоровья - Айгуль Ахметовой. Специалист развеяла мифы, которые существуют вокруг процедуры сдачи крови.

- Ребята активно включились в работу, проявили заинтересованность к теме. Моей главной задачей было развеять страхи и рассказать о важных подготовительных моментах. Например, о правильном питании перед процедурой и соблюдении режима сна. Надеюсь, что лекция замотивировала студентов сделать первый шаг на пути к донорству, - рассказала Айгуль Ахметова.

В ходе лекции врач также рассказала о преимуществах статуса "Почётный донор России", в том числе существующих льготах.

На мероприятии работал фельдшер-лаборант областной станции переливания крови. Поэтому у каждого была возможность определить базовые характеристики крови. Всего участниками события стали около 30 студентов.