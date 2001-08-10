В начале мая в Южно-Сахалинске начнется капитальный ремонт ул. Фабричной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке ул. Фабричной от ул. Физкультурной до пер. Озерного будет заменено основание проезжей части, уложено новое асфальтобетонное покрытие, с обеих сторон улицы обустроят тротуары, установят наружное освещение. Контракт с подрядной организацией уже заключен, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также в объем работ входит капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения. Кроме того, улицу оборудуют ливневой канализацией. Отметим, на ул. Фабричной расположен газопровод. Он не будет затронут во время капитального ремонта. Работы планируется завершить к 1 сентября.

Администрацией города заключен контракт с организацией ООО "ИнтерСтрой". В прошлом году она была задействована на капитальном ремонте ул. Авиационной, а также дворовых территорий муниципалитета. В настоящее время подрядной организацией получены все разрешения, необходимые для проведения земляных работ, осуществлена закупка материалов.

Капитальный ремонт начнется с замены коммуникаций. Работы будут выполняться участками. Основной объем планируется выполнить в летнее время, чтобы минимизировать неудобства для горожан, так как рядом с ул. Фабричной расположены школа №4, гимназия № 3, а также муниципальное дошкольное учреждение № 38 "Лучик" и частный детский сад.

Доступ к жилым домам, которые находятся на ул. Фабричной, будет обеспечен на постоянной основе. Перекрытия коснутся только транзитного транспорта, чтобы он не мешал строительной технике. Информация по ограничениям для проезда будет сообщена дополнительно.