В начале мая в Южно-Сахалинске начнется капитальный ремонт ул. Фабричной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На участке ул. Фабричной от ул. Физкультурной до пер. Озерного будет заменено основание проезжей части, уложено новое асфальтобетонное покрытие, с обеих сторон улицы обустроят тротуары, установят наружное освещение. Контракт с подрядной организацией уже заключен, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Также в объем работ входит капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения. Кроме того, улицу оборудуют ливневой канализацией. Отметим, на ул. Фабричной расположен газопровод. Он не будет затронут во время капитального ремонта. Работы планируется завершить к 1 сентября.
Администрацией города заключен контракт с организацией ООО "ИнтерСтрой". В прошлом году она была задействована на капитальном ремонте ул. Авиационной, а также дворовых территорий муниципалитета. В настоящее время подрядной организацией получены все разрешения, необходимые для проведения земляных работ, осуществлена закупка материалов.
Капитальный ремонт начнется с замены коммуникаций. Работы будут выполняться участками. Основной объем планируется выполнить в летнее время, чтобы минимизировать неудобства для горожан, так как рядом с ул. Фабричной расположены школа №4, гимназия № 3, а также муниципальное дошкольное учреждение № 38 "Лучик" и частный детский сад.
Доступ к жилым домам, которые находятся на ул. Фабричной, будет обеспечен на постоянной основе. Перекрытия коснутся только транзитного транспорта, чтобы он не мешал строительной технике. Информация по ограничениям для проезда будет сообщена дополнительно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:45 Сегодня Более миллиона молодых лососей помогли выпустить в реку камчатские подростки
09:22 Сегодня У амурчанина украли 430 тысяч, которые он хранил под матрасом
11:05 Сегодня На Сахалине военные учатся "Иглой" поражать воздушные цели
12:20 Сегодня Командующего Тихоокеанским флотом отправили в отставку
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
17:19 14 Апреля Более 53 тонн мусора собрали жители Южно-Сахалинска в эту чистую пятницу
16:09 14 Апреля В Южно-Сахалинске дан старт региональному конкурсу "Учитель года - 2023"
14:11 14 Апреля "Космическая" автобусная остановка появилась на улице Детской
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
14:52 5 Апреля В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
12:14 11 Апреля На набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске возобновилась активная фаза работ по благоустройству
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?