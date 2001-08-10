Тихоокеанское
информационное агентство
20 Апреля 2023
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14:17, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую мойву по 40 рублей

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую мойву по 40 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 апреля свежую мойву жители и гости областного центра смогут приобрести на торговом месте Д9 у ТЦ «Техник» по ул. Ленина, 252Б, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня продажа будет осуществляться с 14.00 до 19.00. Стоимость рыбы - 40 руб/кг.

Торговля ведется в рамках реализации проекта правительства области «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».

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