В Южно-Сахалинске стартует прием заявок на участие в конкурсе "Цветущий Южный"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре во второй раз пройдет открытый конкурс «Цветущий Южный». Принять в нем участие и внести вклад в озеленение и благоустройство города приглашают ландшафтных архитекторов и дизайнеров, цветочные студии и мастерские, а также коллективы предприятий, организаций города, индивидуальных предпринимателей и инициативных горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в прошлом году в городском округе была проведена беспрецедентная по масштабам работа по озеленению города — в течение весенне-летнего периода в Южно-Сахалинске высадили более 600 тысяч цветов. В работу по украшению областного центра включились 50 детских садов, 30 школ, учреждения культуры, более 100 предприятий общественного питания, а также магазины, гостиницы. В этом году планируется увеличить масштабы до миллиона цветов. И творческой составляющей этой кампании также станет конкурс «Цветущий Южный».
Конкурс стартует 1 мая и продлится до 10 сентября, он будет проводиться по следующим номинациям:
- «лучшее озеленение территории школы»
- «лучшее озеленение территории детского сада»
- «лучшее озеленение территории предприятий потребительского рынка»
- «лучшее озеленение территории многоквартирного дома»
- «лучшее озеленение прилегающей территории».
Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере озеленения и благоустройства, могут быть участниками конкурса в отдельной номинации «Профессионал».
Количество конкурсных проектов, выполняемых одним участником конкурса, не ограничивается.
Документы и заявку на участие до 26 мая включительно необходимо направлять в МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» по адресу: пр. Победы, 62Б, каб. № 5 или электронной почтой по адресу [email protected]
Заявки принимаются строго в электронной форме.
К заявке в номинации «Профессионал» должны быть приложены:
- эскизное предложение;
- примерный перечень посадочного материала;
- информация о предполагаемой площади объекта конкурса.
Критерии оценки конкурсных заявок:
- непрерывная декоративность композиции в течение всего периода проведения конкурса;
- оригинальность оформления композиции;
- поддержание композиции в ухоженном состоянии в течение всего периода проведения конкурса.
Участники конкурса в номинации в номинации «профессионал» дополнительно будут оцениваться по следующим критериям:
- инновационный подход к созданию композиции;
- цельность композиции.
Дополнительную информацию об условиях и порядке проведения конкурса можно получить в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска», а также по телефону: 300-726 (доб. 12, 15).
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