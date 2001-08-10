В Южно-Сахалинске стартует прием заявок на участие в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре во второй раз пройдет открытый конкурс «Цветущий Южный». Принять в нем участие и внести вклад в озеленение и благоустройство города приглашают ландшафтных архитекторов и дизайнеров, цветочные студии и мастерские, а также коллективы предприятий, организаций города, индивидуальных предпринимателей и инициативных горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в прошлом году в городском округе была проведена беспрецедентная по масштабам работа по озеленению города — в течение весенне-летнего периода в Южно-Сахалинске высадили более 600 тысяч цветов. В работу по украшению областного центра включились 50 детских садов, 30 школ, учреждения культуры, более 100 предприятий общественного питания, а также магазины, гостиницы. В этом году планируется увеличить масштабы до миллиона цветов. И творческой составляющей этой кампании также станет конкурс «Цветущий Южный».

Конкурс стартует 1 мая и продлится до 10 сентября, он будет проводиться по следующим номинациям:

- «лучшее озеленение территории школы»

- «лучшее озеленение территории детского сада»

- «лучшее озеленение территории предприятий потребительского рынка»

- «лучшее озеленение территории многоквартирного дома»

- «лучшее озеленение прилегающей территории».

Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере озеленения и благоустройства, могут быть участниками конкурса в отдельной номинации «Профессионал».

Количество конкурсных проектов, выполняемых одним участником конкурса, не ограничивается.

Документы и заявку на участие до 26 мая включительно необходимо направлять в МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» по адресу: пр. Победы, 62Б, каб. № 5 или электронной почтой по адресу [email protected]

Заявки принимаются строго в электронной форме.

К заявке в номинации «Профессионал» должны быть приложены:

- эскизное предложение;

- примерный перечень посадочного материала;

- информация о предполагаемой площади объекта конкурса.

Критерии оценки конкурсных заявок:

- непрерывная декоративность композиции в течение всего периода проведения конкурса;

- оригинальность оформления композиции;

- поддержание композиции в ухоженном состоянии в течение всего периода проведения конкурса.

Участники конкурса в номинации в номинации «профессионал» дополнительно будут оцениваться по следующим критериям:

- инновационный подход к созданию композиции;

- цельность композиции.

Дополнительную информацию об условиях и порядке проведения конкурса можно получить в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска», а также по телефону: 300-726 (доб. 12, 15).