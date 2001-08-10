Сахалинцев приглашают на Всероссийский субботник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабное мероприятие пройдет во всех районах 22 апреля в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Все желающие смогут поучаствовать в уборке дворов, общественных пространств и подъездов, озеленении, покраске лавочек и ограждений, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На островах весь апрель объявлен месячником чистоты. Сахалинцы и курильчане уже проводят субботники и чистые пятницы, наводят порядок в своих дворах.

– Участие в субботнике – это возможность поучаствовать в благоустройстве своего региона и стать частью позитивных изменений в родном городе. Наша основная задача – привлечь людей к добровольному и осознанному формированию комфортной городской среды. Уверена, что после субботника жители будут бережнее и ответственнее относиться к чистоте и порядку, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска обеспечил обратившиеся к ним управляющие компании необходимым инвентарем, мешками, перчатками. Все это жители могут получить в своей УК. Узнать адрес, телефоны управляющей организации можно на официальном сайте администрации областного центра. Председатели СНТ также могут обратиться в департамент городского хозяйства за инвентарем для уборки территорий.

Сахалинцы сами решают, где хотят навести порядок. Это могут быть как дворы и подъезды, так и общественные пространства – скверы, парки, аллеи, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в Сахалинской области до 31 мая продолжается голосование за объекты благоустройства, которые преобразятся уже в следующем году. Поддержать проекты благоустройства могут все желающие островитяне в возрасте от 14 лет на платформе za.gorodsreda.ru. Отдать свой голос можно через подтвержденную учетную запись на Госуслугах.