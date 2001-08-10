Первомайской демонстрации в Сахалинской области не будет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первомая в привычном формате в Сахалинской области в этом году не будет. Массовые шествия отменены по всей стране, сообщает astv.ru, ссылаясь на председателя Сахалинской областного союза организации профсоюзов Александр Кознов.

Он уточнил, что не проводить демонстрации по всей стране рекомендовал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

- Мы планировали проведение шествия, его участниками должны были стать почти 5 тысяч человек - больше, чем в прошлом году, - рассказал Александр Кознов. - К нам планировали присоединиться пять муниципальных образований. Однако безопасность важней, поэтому мы проведём Первомай в другом формате.

Уже 22 апреля в городском парке имени Гагарина пройдёт флешмоб, который приурочат к 1 Мая: трудовые коллективы выстроятся в форме огромного флага. Кроме того, к этой дате запланировано и проведение "прямой линии", когда любой житель Сахалинской области (не обязательно член профсоюза) может задать свои вопросы и получить ответы.

- 1 Мая не перестаёт быть значимым праздником для трудовых коллективов, а сегодня это особенно важно, - поделился мнением председатель региональной организации профсоюзов. - Праздник имеет более чем вековую традицию. Надеемся, что в следующем году Первомай проведём уже в традиционном формате.