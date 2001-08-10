Командующего Тихоокеанским флотом отправили в отставку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подтвердил отставку командующего Тихоокеанским флотом России Сергея Авакянца. Теперь Адмирал займет новую должность – возглавит штаб, который будет курировать центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Для размещения пилотных центров выбрано 12 регионов, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на Telegram-канал "Полпред ДФО".

На совещании с главами регионов полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил об отставке командующего Тихоокеанским флотом России Сергея Авакянца. Адмирал будет руководить штабом, курирующим центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

«Заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом», – отметил Юрий Трутнев.

На одном потоке в пилотном центре планируют обучать по 300 человек – подростков, старшеклассников и тех, кто принял решение служить Родине в зоне СВО. Срок подготовки составит один месяц. Для размещения пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания выбраны двенадцать регионов: Бурятия, Донецкая народная республика, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Работу в центрах должны начать с 11 мая.