Тихоокеанское
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11:05, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военные учатся "Иглой" поражать воздушные цели

На Сахалине военные учатся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) подразделений противовоздушной обороны (ПВО) и добровольцы на Сахалине осваивают уничтожение средств воздушного нападения условного противника на современных электронных тренажёрах переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» офицеры армейского корпуса ВВО отрабатывают с военнослужащими ВВО и добровольцами поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.

На данном этапе обучения военнослужащие подразделений ПВО на Сахалине выполняют только электронные пуски ракет по воздушным целям, которые имитируют самолеты, вертолёты, а также ударные беспилотники условного противника.

Следующим этапом подготовки военнослужащих подразделений ПВО на Сахалине будут боевые пуски ракет из ПЗРК «Игла» по воздушным целям, роль которых будут выполнять осветительные мины, выпущенные из 120-мм миномёта «Сани».

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