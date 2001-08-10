Более миллиона молодых лососей помогли выпустить в реку камчатские подростки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Паратунском экспериментально-производственном лососёвом рыбоводном заводе старшеклассники детских домов Камчатки выпустили в открытое плавание молодь кеты - 1 244 000 штук, пишет ИА "Кам 24".

Старшеклассники приехали на завод вместе с куратором проекта трудоустройства выпускников детских домов на рыбоводные заводы Камчатки, депутатом краевого заксобрания Валерием Калашниковым и руководителем Камчатского ресурсного центра содействия развитию семейных форм устройства Светланой Козелковой. В начале визита детям прочитал короткую лекцию о биологии лосося начальник отдела рыбоводства Северо-восточного филиала Главрыбвода Алексей Мартынов.

"Мы гордимся тем, что принимаем участие не в вылове тысяч тонн лосося, а в том, что ежегодно отправляем в реки Камчатки 50 миллионов новых жизней", - с воодушевлением закончил теоретическую часть акции специалист.

Вместе со специалистами комиссии по выпуску молоди старшеклассники взвесили рыбную молодёжь в специальном тазике, а потом пересчитали, чтобы определить вес одной особи - он не должен быть ниже одного грамма - иначе мальки могут не выжить в природной среде. Средний вес оказался приемлемым - 1,08 грамма.

Как отметил начальник Северо-Восточного филиала ФГБУ "Главрыбвод" Сергей Ткачук, выживаемость молоди кеты после вылупления из икринок в природе - лишь 5 %, а при подращивании на рыбоводном заводе - 95 %.