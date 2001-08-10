ВТБ: чаще сообщают о звонках мошенников жители Магадана, Камчатки и Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые попадаются на уловки мошенников. Чаще мошенники звонят россиянкам в возрасте от 39 лет. Дальневосточники реже остальных жителей страны информируют банк о звонках мошенников. В ДФО наиболее активно о подозрительной активности сообщают жители Магаданской области, Камчатского края и Сахалинской области.

По данным банка, за два года фокус внимания злоумышленников сместился с мужчин на женщин. В 2021 году на них приходилось 45% всех звонков, в 2022-м – 49%, а в этом году – уже 52%. Чаще всего сталкивались с действиями мошенников клиенты в возрасте от 35 до 44 лет, их доля превышает 27% от общего числа. Категория клиентов от 45 до 54 лет занимает около 24%, от 55 до 64 лет – 17%, от 25 до 34 лет – 14%, люди старшего поколения (от 65 лет) – 13%, молодежь (до 25 лет) – всего 4%. Наиболее распространенными схемами мошенничества остаются социальная инженерия, на которую приходится более 90% всех атак, и фишинг.

Специалисты ВТБ подсчитали, что с начала 2023 года в банк поступило 1,5 млн сообщений о звонках мошенников. Лидерами по информированию стали жители Центрального Федерального округа, которые в 2 раза чаще делились данными о подозрительной активности, чем жители других регионов страны. Дальневосточники на 25% реже остальных россиян обращаются в банк по случаям мошенничества. В ДФО лидерами по количеству обращений стали Хабаровский, Приморский края и Якутии. По доле пользователей ВТБ Онлайн, сообщивших в банк о мошенниках, в округе лидируют жители Магадана, Камчатки и Сахалина.

«Рассказывать об активности мошенников — важная превентивная мера, которая позволяет уберечь других клиентов от хищений. ВТБ внимательно изучает каждое обращение и передает эти сведения в правоохранительные органы для расследования и последующей блокировки контактов, связанных с преступной деятельностью. Тем важнее было для нас сделать инструмент для передачи таких данных максимально простым и доступным для всех. Отправить информацию можно не только в чат-боте ВТБ Онлайн, но и в каналах ВТБ в мессенджерах. В целом за первый квартал мы получили в чат-боте 1,5 млн сообщений о возможных атаках мошенников. Эти цифры говорят, что борьба с мошенничеством важна для наших клиентов так же, как и для нас», — подчеркнул старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.