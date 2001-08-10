Сахалинское отделение государственного фонда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В регионе продолжается работа по формированию отделения федерального фонда помощи ветеранам и семьям погибших участников СВО, который создается в стране по поручению Президента России Владимира Путина. О том, как работа ведется на Сахалине, члены Комитета семей воинов Отечества рассказали на встрече с губернатором Валерием Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Наше отделение фонда будет размещаться в сахалинском областном реабилитационном центре. Выделены помещения, ведется косметический ремонт, приобретается мебель. Подобраны 20 кандидатов в социальные координаторы - это действующие опытные соцработники и члены семей военнослужащих, в том числе кадровых. В ближайшее время они пройдут специальную подготовку, прежде всего, у психологов, чтобы взаимодействовать с ветеранами боевых действий, - рассказала заместитель председателя Комитета семей воинов Отечества Сабина Кушевская.

Согласно указу Президента Владимира Путина, фонд, который получил название "Защитники Отечества", будет оказывать поддержку ветеранам военной операции, а также участвовавшим в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. Деятельность фонда будет осуществляться за счет федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников. Фонд, в частности, займется оказанием психологической и бесплатной юридической помощи, содействием в получении и восстановлении документов, поможет в социальной адаптации и трудоустройстве военных.

- Как и раньше, во всех вопросах, связанных с помощью участникам СВО и их семьям, мы идем на опережение. Важно, чтобы каждый, кому предстоит напрямую работать с ветеранами, был не только профессионально подготовлен, но и мог найти человеческий подход индивидуально. Социальный координатор должен понимать бойцов с полуслова. Вместе с тем в регионе, безусловно, продолжится оказание помощи и бойцам, и их семьям по линии наших министерств и администраций всех муниципалитетов, будь то помощь в организации места в детском саду для ребенка или в проведении ремонта. За каждой семьей закреплены люди, чтобы все были окружены вниманием и заботой. Каждый глава получил поручение встречаться с участниками специальной военной операции, прибывающими в отпуск, и в оперативном режиме, без бюрократической волокиты, решать их проблемы, - отметил Валерий Лимаренко.

Также на встрече обсудили вопросы о поддержке военнослужащих, которые сейчас находятся в отпуске на Сахалине и прибудут в ближайшее время.

- Сахалинская область стала пилотным регионом в стране, где запущена программа сопровождения военнослужащих, прибывших в отпуск. Увидев, что по линии военного ведомства возникли некоторые трудности в организации логистики бойцов, к помощи им подключилось областное правительство. Удалось организовать централизованную доставку наших воинов из Шахтерского района в Москву, оттуда по заранее забронированным билетам авиарейсами на Сахалин. Здесь парни по желанию и при необходимости проходят полное медобследование. Все, кто желает посетить учреждения культуры, спорта - также могут сделать это бесплатно вместе с семьями. В общем парням оказывается всесторонняя поддержка. За ряд предложений большое спасибо участницам Комитета семей воинов Отечества, - рассказал начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами правительства региона Дмитрий Медведев.

Напомним, Сахалинская область последовательно, начиная с ноября, прорабатывала с федеральными ведомствами возможность организации отпуска для мобилизованных. Губернатор Валерий Лимаренко первым из руководителей субъектов Федерации поставил перед руководством Министерства обороны вопрос о необходимости отпусков для бойцов. На прошлой неделе глава региона провел встречи с бойцами, которые сейчас находятся на Сахалине в отпуске.