Южно-Сахалинск готовится к борьбе с клещами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С повышением температур в Южно-Сахалинске стартует акарицидная обработка скверов, зеленых зон, территорий детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, а также культуры, физической культуры и спорта. Первый этап должен быть выполнен до конца мая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, акарицидная обработка - неотъемлемая часть профилактики клещевого энцефалита и болезни Лайма, опасных для здоровья и жизни человека.

Как рассказала заместитель начальника отдела озеленения управления охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска Анастасия Рогазинская-Таран, противоклещевая кампания на территории городского округа проводится ежегодно. Муниципальный контракт на выполнение мероприятия по дезинсекции озелененных общественных пространств в этом году уже заключен.

Традиционно будут обработаны и территории всех образовательных учреждений города. Начальник отдела обеспечения функционирования и безопасности системы образования департамента образования Татьяна Морозова подчеркнула, что в соответствии с санитарными требованиями дезинфекторы будут проводить работы в отсутствие детей. В общей сложности от клещей будут обработаны территории 54 дошкольных образовательных учреждений, 30 школ и 2 учреждений дополнительного образования, а также учреждения культуры и спорта, участвующие в летней оздоровительной кампании детей.

Большой массив работ предполагается и в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Акарицидные мероприятия будут проводиться четыре раза за теплый сезон - с мая по август. Планируется, что дезинсекторы выполнят работы ранним утром: к моменту, когда в парк начнут приходить первые посетители, акарицидный раствор, нанесенный на землю, траву, кустарники, уже кристаллизуется, и риск аллергической реакции будет сведен к минимуму. Площадь подлежащей обработке территории превысит 42,5 тыс. кв м.