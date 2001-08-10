В четверг в Синегорске запланирована выездная торговля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 20 апреля, в с. Синегорск по ул. Коммунистическая, 42 с 10.00 до 13.00 будет осуществляться выездная торговля местных производителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Продукцию будут реализовывать ИП Рыжиков Е.А. (сыры, колбасы производства Беларусь), ИП Гасанов Т.А. (фрукты в ассортименте), ЛПХ Панасенко Н.А. (мед в ассортименте), ИП Ефимов А.Ф. (рыбная продукция).