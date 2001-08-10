Учащиеся лицея № 2 Южно-Сахалинска приготовили посылки для бойцов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вещи первой необходимости и письма лицеистов отправятся в адрес земляков, участвующих в специальной военной операции. Лицей № 2 уже не впервые становится участником проекта "Сопричастность", направленного на поддержку защитников Родины, рассказали ТИА "Острова" в городской админи страции.
- Мы вместе с родителями посчитали важным помочь нашим землякам и приняли участие в проекте "Сопричастность". Вместе с родителями мы собрали вещи, медикаменты и другие необходимые нашим военнослужащим предметы. Я считаю, что если мы можем как-то их поддержать в этой ситуации, то обязательно должны это сделать, - поделился учащийся 10 класса лицея № 2 Никита Им.
В сборе посылок для военнослужащих приняло участие большое количество лицеистов, их родителей и педагогов. В итоге совместными усилиями удалось сформировать 10 больших коробок с необходимыми вещами для быта бойцов. Кроме того, лицеисты написали письма и открытки со словами поддержки землякам. В ближайшие дни коробки будут переданы в пункт приема посылок штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".
- Я узнала от классного руководителя о том, что существует такой проект, обсудила участие в нем с родителями, и они меня поддержали. Это хорошая возможность помочь нашим бойцам. И мы таким образом выражаем благодарность нашим военнослужащим, которые защищают нашу Родину, - отметила ученица 10 класса лицея № 2 Кира Ха.
Родители учащихся лицея № 2 также приняли решение поддержать активистов движения "Шьем для наших". Сегодня семьи лицеистов занимаются приобретением ткани и фурнитуры, необходимой для пошива спецодежды, маскировочных халатов и сетей для бойцов в зоне СВО.
- Партия с первых дней начала СВО объявила о приеме посылок для наших бойцов, мы открыли три пункта сбора. На наш призыв откликнулись все учебные заведения города - и школы, и детские сады. Сейчас к нам обратился лицей № 2, мы проконсультировали их о том, какие необходимы вещи, - рассказала волонтер местного отделения партии "Единая Россия" Татьяна Запольских. - Это важно для наших ребят, они чувствуют нашу поддержку в зоне специальной военной операции. К тому же лицеисты передают письма нашим солдатам - всегда приятно и важно знать, что на Сахалине их ждут и дома у них есть поддержка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
17:19 14 Апреля Более 53 тонн мусора собрали жители Южно-Сахалинска в эту чистую пятницу
16:09 14 Апреля В Южно-Сахалинске дан старт региональному конкурсу "Учитель года - 2023"
14:11 14 Апреля "Космическая" автобусная остановка появилась на улице Детской
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
14:52 5 Апреля В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка
11:16 12 Апреля На Сахалин прибывают добровольцы для прохождения военной подготовки и дальнейшего убытия в зону СВО
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?