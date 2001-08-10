Учащиеся лицея № 2 Южно-Сахалинска приготовили посылки для бойцов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вещи первой необходимости и письма лицеистов отправятся в адрес земляков, участвующих в специальной военной операции. Лицей № 2 уже не впервые становится участником проекта "Сопричастность", направленного на поддержку защитников Родины, рассказали ТИА "Острова" в городской админи страции.

- Мы вместе с родителями посчитали важным помочь нашим землякам и приняли участие в проекте "Сопричастность". Вместе с родителями мы собрали вещи, медикаменты и другие необходимые нашим военнослужащим предметы. Я считаю, что если мы можем как-то их поддержать в этой ситуации, то обязательно должны это сделать, - поделился учащийся 10 класса лицея № 2 Никита Им.

В сборе посылок для военнослужащих приняло участие большое количество лицеистов, их родителей и педагогов. В итоге совместными усилиями удалось сформировать 10 больших коробок с необходимыми вещами для быта бойцов. Кроме того, лицеисты написали письма и открытки со словами поддержки землякам. В ближайшие дни коробки будут переданы в пункт приема посылок штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".

- Я узнала от классного руководителя о том, что существует такой проект, обсудила участие в нем с родителями, и они меня поддержали. Это хорошая возможность помочь нашим бойцам. И мы таким образом выражаем благодарность нашим военнослужащим, которые защищают нашу Родину, - отметила ученица 10 класса лицея № 2 Кира Ха.

Родители учащихся лицея № 2 также приняли решение поддержать активистов движения "Шьем для наших". Сегодня семьи лицеистов занимаются приобретением ткани и фурнитуры, необходимой для пошива спецодежды, маскировочных халатов и сетей для бойцов в зоне СВО.

- Партия с первых дней начала СВО объявила о приеме посылок для наших бойцов, мы открыли три пункта сбора. На наш призыв откликнулись все учебные заведения города - и школы, и детские сады. Сейчас к нам обратился лицей № 2, мы проконсультировали их о том, какие необходимы вещи, - рассказала волонтер местного отделения партии "Единая Россия" Татьяна Запольских. - Это важно для наших ребят, они чувствуют нашу поддержку в зоне специальной военной операции. К тому же лицеисты передают письма нашим солдатам - всегда приятно и важно знать, что на Сахалине их ждут и дома у них есть поддержка.