Южносахалинцы могут принять участие в Интеллектуальных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев от 14 до 35 лет приглашают принять участие в Интеллектуальных соревнованиях. Игра в формате "Что? Где? Когда?" состоится 26 апреля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации организаторов - Центра молодёжных инициатив Южно-Сахалинска, - интеллектуальная игра состоит из 4 блоков по 15 вопросов в каждом. Они содержат факты об истории России, культуре и искусстве, географии, музыке и других сфер. Задания могут быть как в традиционной форме "вопрос-ответ", так и зашифрованы в аудио- и видеосообщениях.

Для участия необходимо собрать команду от 3 до 5 человек, придумать название и до 25 апреля включительно оставить заявку в сообществе ЦМИ в социальной сети "ВКонтакте", либо прислать на электронную почту: [email protected] с пометкой "Интеллектуальные соревнования". Количество команд-участников ограничено.

Мероприятие будет проходить в Историческом парке "Россия - моя история" при поддержке Музейно-мемориального комплекса "Победа". Начало в 18:00.