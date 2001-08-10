Дети из художественной школы Южно-Сахалинска написали пейзажи для подъезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинец решил украсить подъезд своего дома и обратился в художественную школу. Теперь в стенах внутри здания УК выполнит косметический ремонт, а после их украсят работы юных художников. Активность жильцов также поспособствовала благоустройству двора и пешеходной зоны

Житель областного центра Виталий Поляков решил преобразить свой подъезд в доме № 192а по проспекту Мира. Три года назад внутри здания сделали ремонт, что обеспечило хорошее состояние лестничных пролетов и площадок. Однако на данный момент жильцы дома захотели украсить стены работами юных художников.

«Услышал про программу «Наш двор. Наш подъезд». Решил обратиться в свою управляющую компанию, и в ближайшее время в подъезде пройдет небольшой ремонт. Параллельно обратился в художественную школу и попросил предоставить несколько картин. Жильцы у нас дружные, для себя делаем. Приятно же, когда выходишь в чистенький подъезд, когда во дворе растут цветы», - поделился своими мыслями Виталий Поляков.

В детской художественной школе областного центра пошли навстречу - воспитанники написали для горожанина 15 пейзажей. В скором времени для картин придут заказанные рамки, и они украсят подъезд дома № 192а. Художники надеются, что к их работам будут относиться бережно.

В мэрии Южно-Сахалинска уточнили, что во дворе дома № 192а на проспекте Мира благоустроят пешеходные зоны и высадят зелень. Этому процессу поспособствовала активность жильцов, которые, к тому же, организовали товарищество собственников жилья.

В 2023 году администрация Южно-Сахалинска присоединилась к новому проекту «Наш двор. Наш подъезд», инициатором которого выступил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор области Валерий Лимаренко. На уровне муниципалитета проект поддержан секретарем Местного отделения партии Сергеем Надсадиным. Всего в 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний планируется привести в порядок подъезды около 500 многоквартирных домов.