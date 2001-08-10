Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно будет онлайн или очно, посетив одну из площадок

В этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков - китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Количество площадок "Диктанта Победы" - сейчас их уже более 22 тысяч - выше, чем в предыдущие годы, отметил координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"С каждым годом кратно увеличивается число региональных площадок и количество людей, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества, интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, - очень актуальны", - отметил он.

Лидерами по количеству площадок являются Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. Более 120 площадок "Диктанта Победы" будет организовано на Донбассе.

Привлечение жителей новых российских территорий к "Диктанту Победы" принципиально важно. Это будет способствовать изучению ими реальной истории Отечества, а не "истории", изложенной в русофобских учебниках, и сведений, переписанных в интересах украинского режима", - подчеркнул Александр Хинштейн.

"Диктант Победы" - замечательная акция, к которой я отношусь с большим трепетом. В прошлом году я специально решила проверить свои знания отечественной истории не в областном центре, а в школе Горнозаводска в Невельском районе. В год 75-летия островного региона очень символично было разделить это время, время написания теста со школьниками, педагогами, ребятами из казачьих объединений и юнармии. В этом году более 70 площадок в образовательных учреждениях региона станут местами проведения "Диктанта Победы". Всероссийская историческая акция - это шанс еще раз вспомнить о величии нашей страны, незыблемости исторической памяти", - отметила координатор федерального партийного проекта "Новая школа" Анастасия Киктева.

Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 - по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В их числе Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия.

В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

"Сегодня как никогда важно рассказывать правду о Великой Победе как в нашей стране, так и за её пределами. На примере Украины и прибалтийских стран мы видим, к чему приводит незнание и искажение истории. "Волонтёры Победы" уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 тысяч добровольцев. Также они помогут в проведении "Диктанта Победы" и на территории четырёх новых регионов. Важно, что в этом году вопросы будут касаться Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва Блокады Ленинграда", - рассказала председатель движения "Волонтёры Победы", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

"Диктант Победы" состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.