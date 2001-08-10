Школьники из Южно-Сахалинска заняли первое место на Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юные южносахалинцы достойно выступили на VIII Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям среди школьников в Санкт-Петербурге, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В состязаниях участвовали более 260 учащихся 5-11 классов из 32 регионов страны. На протяжении двух дней школьники выполняли инженерные кейсы и задания, связанные с инженерно-технической разработкой и созданием 3D-прототипов моделей по направлению "Умный город и умные технологии для человека". В финальной защите проектов за призовые места боролись уже около 100 команд.

От Южно-Сахалинска финалистами стали: в направлении "3D-моделирование" в возрастной категории "9-11 класс" - команда ДД(Ю)Т Артем Мельников и Константин Логвинов (тренер - педагог дополнительного образования Роман Вахитов). В возрастной категории "7-8 класс" - команда детского технопарка Кванториум при гимназии № 3 Иван Стальной и Дмитрий И (тренер - педагог дополнительного образования Андрей Лыткин).

Победителями и призерами в направлении "Объемное рисование" (3-D ручка) стали 2 южно-сахалинские команды из Креативной студии "3DClass" (преподаватель Анна Новик).

Так, по итогам состязаний 3 место в возрастной категории "7-8 класс" заняли Данил Корнеев и Григорий Вишняков. Первое место в возрастной категории "5-6 класс" заняли Любовь Новик и Игорь Гусев.

В торжественной атмосфере ребятам вручили кубки, медали и ценные призы. Все финалисты и руководители команд получили сертификаты и благодарности за участие в олимпиаде.

Отметим, поддержка интеллектуального и творческого потенциала молодежи - одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска.