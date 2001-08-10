Врачи спасли жительницу Владивостока, вытащив нож у нее из головы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из-за несчастного случая в голове жительницы Владивостока оказался нож. Лезвие вошло на 45 миллиметров. При этом девушка могла говорить и находилась в сознании. Если бы лезвие вошло глубже, пациентка могла скончаться или получить инвалидность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал «Тысячекоечная больница г. Владивосток».

В Тысячекоечную больницу Владивостока доставили девушку, у которой из головы торчал 25 сантиметровый нож. Произошел несчастный случай. Барышня находилась в сознании и могла спокойно говорить. Лезвие вошло на 45 миллиметров. При этом не были задеты крупные кровеносные сосуды и жизненно важные отделы головного мозга.

«Если бы лезвие отклонилось буквально на пару сантиметров в любую сторону наша пациентка могла скончаться на месте или остаться инвалидом», – прокомментировал нейрохирург «ВКБ№2» Иван Радьков.

Операция прошла успешно и продлилась менее часа. Девушка чувствует себя удовлетворительно.