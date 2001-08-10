Тихоокеанское
информационное агентство
20 Апреля 2023
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11:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Лугового приглашают на прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 20 апреля, для жителей планировочного района Луговое пройдет личный прием руководителем департамента архитектуры и градостроительства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в 16.00 в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Гайдука, 1.

Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам: 510-094, 510-093, 312-641.

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