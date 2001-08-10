Во Владивостоке завершились ходовые испытания предназначенного для Сахалинской области грузопассажирского парома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новейшее судно "Александр Деев" провело в акватории три дня. За это время команда специалистов выполнила целый комплекс замеров и испытаний. Планируется, что на линию современный грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром выйдет в 2023 году, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Судно вышло на испытания в режиме максимальной нагрузки на двигатели. Была замерена вибрация корпуса, микроклимат, воздух на наличие углекислого газа, а также уровень шума. Кроме того, специалисты проверили системы вентиляции и кондиционирования помещений.

Высокий ледовый класс позволит "Александру Дееву" работать на линии, соединяющей Сахалин и материк, круглый год. По сравнению с предшественниками советской постройки паром может перевозить в 1,5 раза больше грузов и почти в 2 раза больше пассажиров. Это 28 железнодорожных вагонов, 12 грузовых автомобилей и до 200 пассажиров. Строительство аналогичного парома "Василий Ощепков" продолжается на Амурском заводе.

- Модернизация паромной переправы Ванино-Холмск - одно из приоритетных направлений развития морских перевозок. Обновление паромного флота позволит нам увеличить провозную способность линии между материком и островом, - отметил заместитель председателя областного правительства Сергей Олонцев.

Также в рамках этой работы в морском порту Холмск началась реконструкция паромной переправы. Она позволит принимать как действующие суда типа "Сахалин", так и новые паромы. К сегодняшнему дню на причале №1 демонтирована часть конструкций, частично проведено дноуглубление, продолжается реконструкция железобетонного основания мостового перехода и причала, а также ремонт технологических зданий.

Кроме того, на объекте приступили к реконструкции входных молов. По завершению работ будет улучшена навигационная обстановка в Южной гавани Холмского морского порта, усилится защита акватории от волнения. Также данные мероприятия позволят паромам беспрепятственно входить в порт.

Напомним, в сентябре прошлого года на новом железнодорожно-автомобильном пароме "Александр Деев" состоялась церемония поднятия государственного флага, в которой по видеосвязи принял участие Президент России Владимир Путин.