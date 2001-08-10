Тихоокеанское
информационное агентство
20 Апреля 2023
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10:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Во Владивостоке завершились ходовые испытания предназначенного для Сахалинской области грузопассажирского парома

Во Владивостоке завершились ходовые испытания предназначенного для Сахалинской области грузопассажирского парома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новейшее судно "Александр Деев" провело в акватории три дня. За это время команда специалистов выполнила целый комплекс замеров и испытаний. Планируется, что на линию современный грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром выйдет в 2023 году, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Судно вышло на испытания в режиме максимальной нагрузки на двигатели. Была замерена вибрация корпуса, микроклимат, воздух на наличие углекислого газа, а также уровень шума. Кроме того, специалисты проверили системы вентиляции и кондиционирования помещений.

Высокий ледовый класс позволит "Александру Дееву" работать на линии, соединяющей Сахалин и материк, круглый год. По сравнению с предшественниками советской постройки паром может перевозить в 1,5 раза больше грузов и почти в 2 раза больше пассажиров. Это 28 железнодорожных вагонов, 12 грузовых автомобилей и до 200 пассажиров. Строительство аналогичного парома "Василий Ощепков" продолжается на Амурском заводе.

- Модернизация паромной переправы Ванино-Холмск - одно из приоритетных направлений развития морских перевозок. Обновление паромного флота позволит нам увеличить провозную способность линии между материком и островом, - отметил заместитель председателя областного правительства Сергей Олонцев.

Также в рамках этой работы в морском порту Холмск началась реконструкция паромной переправы. Она позволит принимать как действующие суда типа "Сахалин", так и новые паромы. К сегодняшнему дню на причале №1 демонтирована часть конструкций, частично проведено дноуглубление, продолжается реконструкция железобетонного основания мостового перехода и причала, а также ремонт технологических зданий.

Кроме того, на объекте приступили к реконструкции входных молов. По завершению работ будет улучшена навигационная обстановка в Южной гавани Холмского морского порта, усилится защита акватории от волнения. Также данные мероприятия позволят паромам беспрепятственно входить в порт.

Напомним, в сентябре прошлого года на новом железнодорожно-автомобильном пароме "Александр Деев" состоялась церемония поднятия государственного флага, в которой по видеосвязи принял участие Президент России Владимир Путин.

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