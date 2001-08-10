Сахалинцам предлагают присоединиться к Всероссийской акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие пройдет по всей стране с 1 по 9 мая. Жители островного региона могут украсить окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим образом - это зависит от фантазии участников.

Все желающие могут присоединиться к акции в социальных сетях. Для этого необходимо сфотографировать свои украшенные окна и вложить пост с хештегами #ОкнаПобеды #ОкнаПобеды2023