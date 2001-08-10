Южно-Сахалинск продолжает очищаться от мусора и остатков снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 19 апреля на расчистке города от мусора, смета и остатков снега было задействовано 86 единиц техники и 33 рабочих, днем трудится 121 человек, привлечено 93 спецмашины, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На участке ул. Сахалинской от перекрестка с ул. Физкультурной к гостинице "Турист" с северной стороны проводятся работы по укладке асфальта. Автолюбителей просят быть внимательными на этом маршруте.

В связи с ремонтом закрыт для проезда участок ул. Западной от пр. Победы до пер. Солнечного. Объезд возможен по пер. Солнечному.

До вечера 21 апреля в связи с работами на теплосетях закрыт для движения транспорта участок ул. Амурской вдоль дома №167. Проезд по западной стороне улицы возможен.

Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска проверяют качество весеннего содержания придомовых территорий. Сегодня специалисты проведут мониторинг дворов по ул. Тихоокеанской, Комсомольской, а также в районе 41 км.

Обращения по вопросам содержания придомовых территорий принимаются на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20 и в отделе муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5).